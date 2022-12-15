منح 205 من أسر شهداء طرطوس وسام الإخلاص

طرطوس-سانا

كرمت محافظة طرطوس بالتعاون مع مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين ودائرة الشهداء بالمحافظة، 205 من أسر الشهداء في المحافظة، وقدمت لهم أوسمة الإخلاص خلال احتفالية استضافها المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس.

الفعالية تضمنت عرض فيلم قصير عن تضحيات جنودنا البواسل على الميدان وجبهات القتال خلال الحرب الإرهابية على سورية، إضافة لفقرة غنائية للجريح آصف سليمان وفرقته الموسيقية قدموا فيها أغاني وطنية ولوحات شعبية راقصة.

محافظ طرطوس عبد الحليم عوض خليل أكد في كلمته أن الشهداء اختصروا قيم الحياة وأفعالها المجيدة، واستحقوا الخلود والتمجيد والإجلال والتقدير، لافتاً إلى أن شعبنا العظيم سباق لطلب الشهادة، وجيشنا لا يرضى بالاستسلام.

اللواء بسام بري مدير مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين توجه لأسر الشهداء مخاطباً: إنكم أهل الإصرار والعزيمة الذين قدموا أعظم دروس الصبر وحب الوطن والانتماء إليه والدفاع عنه، معتبراً أن دماء الشهداء أساس صمودنا ومنارة تضيء الدرب لأجيالنا القادمة.

وألقى والد الشهيد الرائد باسل محمد عنجاري كلمة ذوي الشهداء اعتبر فيها أن هذه الأوسمة التي تحمل أسماء أبناء سورية الأبطال شهداء الحق في معركة الدفاع عن الوطن، هي شرف ومصدر افتخار لذوي الشهداء.

غنوة حسن مديرة مكتب الشهداء بالمحافظة التي قدمت حفل التكريم أشارت في كلمة لها إلى أن الشهداء سطروا ملاحم البطولة والفخار، وأن عائلاتهم غرست في نفوس أبنائها حب الوطن وتقديم الغالي والنفيس حفاظاً على وحدته.

حضر حفل التكريم أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي محمد حسين وقائد الشرطة العميد وفيق أبو دلة، ومدير أوقاف طرطوس عبد الله السيد.

فاطمة حسين

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency