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القوات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في بغداد

2022-12-15

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض اليوم على ثلاثة إرهابيين في العاصمة بغداد وسط البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية قولها في بيان: إنه بعد تشكيل فريق عمل مختص من الوكالة تم خلال عمليتين منفصلتين إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين أشقاء مطلوبين وفق احكام المادة 4 إرهاب.

وأضاف البيان: إنه من خلال التحقيقات الأولية اعترف الإرهابيون بانتمائهم للعصابات الإرهابية واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.

وكانت القوات العراقية ألقت أمس القبض على ثلاثة إرهابيين في بغداد والأنبار وكركوك.

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