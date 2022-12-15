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منح أعضاء الهيئة التعليمية بالجامعات الحكومية والافتراضية ومعهدي إدارة الأعمال والدراسات والبحوث السكانية تعويض تفرغ

2022-12-15

دمشق-سانا

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً بمنح أعضاء الهيئة التعليمية المتفرغين في الجامعات الحكومية والجامعة الافتراضية السورية والمعهد العالي لإدارة الأعمال والمعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية تعويض تفرغ إضافي شهري من الموارد الذاتية في كل منها.

وتضمن القرار نسبة تعويض التفرغ من الراتب الشهري المقطوع، حيث يتم منح تعويض 100 بالمئة لعضو الهيئة التدريسية أو البحثية، وتعويض 50 بالمئة لعضو الهيئة الفنية، وتعويض 25 بالمئة للمعيد.

ووفقاً للقرار يبدأ صرف تعويض التفرغ الشهري الإضافي اعتباراً من 1-1-2023 على أساس الراتب الشهري المقطوع في العام 2022.

وتسري على منح تعويض التفرغ الشهري الإضافي الأحكام والقواعد المطبقة بشأن منح التفرغ الأصلي في قانون التفرغ رقم 7 لعام 2006 والمرسوم التنظيمي المنفذ له وتعديلاتهما.

وجاء في القرار أنه يتم صرف التفرغ الإضافي وفق الأسس المعتمدة في قرار مجلس التعليم العالي رقم 191 تاريخ 17-3-2013 وتعديلاته، ووفق النسبة التي يستحقها كل متفرغ حسب جهده خلال عام 2022.

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