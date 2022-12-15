السباحة لين عياش: نتائج وأرقام ملفتة وطموح بالبطولات الخارجية

اللاذقية-سانا

حققت لين عياش نتائج ملفتة وتقلدت العديد من الميداليات في بطولات السباحة التي شاركت بها على المستوى المحلي وتمكنت من تحطيم الكثير من الأرقام السورية بعدد من السباقات وعيونها ترنو إلى التتويج في المحافل الدولية .

ففي تصريح لـ سانا قالت عياش مواليد 2006 بدأت مسيرتي في السباحة في المسبح الأولمبي بمدينة الأسد الرياضية باللاذقية عام 2018 بإشراف المدرب محمد زيدان وبعد تعلم فنون هذه الرياضة انتقلت للتدريب في نادي الجيش الساحلي فأحرزت بأول مشاركة لي على مستوى المحافظة المركز الأول بمسابقتي 50 متراً “صدر” و 50 متراً “حرة” ببطولة مهرجان السباحة الشتوي.

واضافت عياش: “أحرزت بأول مشاركة لي ببطولة الجمهورية للناشئات في عام 2019 ثلاث ميداليات “فضية وبرونزيتين” في مسابقات 100 متر “صدر” و100 متر “حرة” و200 متر “صدر”.

وتابعت عياش توجت في عام 2020 بذهبيتين ببطولة الجمهورية للناشئات بمسابقتي 100 و 200 متر صدر وأحرزت المركز الأول بتجارب المنتخب الوطني بمسابقة 1500 متر وفي عام 2021 اقتصرت النشاطات على البطولات المدرسية حيث حصدت ذهبيتين بـ 50 متراً “فراشة” و 200 متر “متنوع” وسجلت رقما سوريا جديداً بـ 50 متراً “صدر” لفئات الناشئات والشابات والسيدات وقدره 73.35 ثانية تمكنت هذا العام من تسجيل ثمانية أرقام سورية خلال مشاركتي ببطولة التضامن الدولية بكازان الروسية بالمرحلتين الأولى والثانية.

وختمت عياش: “إن النتائج التي حققتها والأرقام التي سجلتها في بطولاتها حفزتها لتحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات الخارجية لرفع علم سورية عالياً في المحافل العربية والدولية.

نبيل علي

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