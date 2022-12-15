المهندس مخلوف يبحث مع فلايشر تعزيز التعاون مع برنامج الغذاء العالمي وخطط العمل الحالية

دمشق-سانا

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مع مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي كورين فلايشر والوفد المرافق لها سبل تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والبرنامج وخطط العمل الحالية وإمكانيات توسيع عمل البرنامج في سورية خلال الأشهر القادمة.

ونوه الوزير مخلوف بالتعاون القائم بين سورية وبرنامج الغذاء العالمي والجهود التي يبذلها لإيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها مؤكداً ضرورة ضمان وصول هذه المساعدات والالتزام بمبادئ العمل الإنساني والابتعاد عن التسييس الذي تمارسه بعض الدول الغربية في هذا الإطار.

كما استعرض الوزير مخلوف الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها الشعب السوري نتيجة الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليه من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية وطالب البرنامج وغيره من المنظمات الإنسانية العاملة في سورية بالتعامل بشفافية وإدانة هذه الإجراءات اللاأخلاقية التي تؤثر على كل مناحي الحياة اليومية والخدمات الأساسية للمواطن السوري.

فلايشر عبرت عن تقديرها للتعاون المستمر بين الحكومة السورية والبرنامج الذي سيقوم بكل ما يمكن القيام به لضمان تعزيز هذا التعاون وتقديم المساعدات الإنسانية للفئات التي تحتاج إليها، كما تحدثت عن الظروف الصعبة التي تواجه المنطقة بشكل عام.

حضر اللقاء كينث كروسلي الممثل والمدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي في سورية ومعمر مرزوق مسؤول التمويل في البرنامج وأليسار الجندي مسؤول المراسم لدى مكتب البرنامج في سورية.

بشرى معلا

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