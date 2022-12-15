ضبط محطة وقود في جبلة بمخالفة التصرف بالاحتياطي

اللاذقية-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية محطة محروقات في ريف جبلة بمخالفة التصرف بكمية الاحتياطي بالكامل.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد زاهر في تصريح لمراسلة سانا أن النقص بالمحطة بلغ 19150 ليتر بنزين و38793 ليتر مازوت، تم التصرف بها من قبل المسؤول عن المحطة لغير الغاية المخصصة لأجلها والمتاجرة بها.

وأشار زاهر إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم وتغريم المسؤول عن المحطة بمبلغ 630.656 مليون ليرة سورية وتشميعها مباشرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بموجب المرسوم التشريعي رقم “8”.

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