إنتاج 410 آلاف غرسة حراجية في القنيطرة

القنيطرة-سانا

بلغ إنتاج مشاتل الغراس الحراجية في محافظة القنيطرة 410 آلآف غرسة حراجية متنوعة.

وأوضح مدير زراعة القنيطرة المهندس عبد الله شرارة في تصريح لمراسل سانا أن الغراس المنتجة شملت الزيزفون والخرنوب والدفلة والغار والسرو والصنوبر الثمري والعفص والكينا واللغستروم واللوز والسنديان والأرز والبلوط.

ولفت شرارة إلى أنه تم توزيع 3240 غرسة حراجية متنوعة حتى الآن، مبيناً أن أسعار الغراس الحراجية تباع حسب العمر، فالغراس الصغيرة بسعر ألف ليرة، والمتوسطة 1200 ليرة، والكبيرة 1800 ليرة، ويتم البيع بشكل مباشر للمواطنين وبالكميات التي يريدونها.

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