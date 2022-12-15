روس كوسموس تلغي خروج رواد فضاء روس من المحطة الدولية لأسباب تقنية

موسكو-سانا

ألغت وكالة الفضاء الروسية “روس كوسموس” خروج رواد الفضاء الروس إلى الفضاء الخارجي، بسبب إشارة من أحد أنظمة التشخيص للمركبة الفضائية “سويوز إم إس -22” التي التحمت مع محطة الفضاء الدولية.

وقالت الوكالة في بيان اليوم نقلته وكالة سبوتنيك: “توقف تنفيذ برنامج “في كي دي -56 ” لأسباب فنية، حيث تم تلقي معلومات حول تنشيط جهاز الإشارة لأحد أنظمة التشخيص لمركبة الفضاء سويوز إم إس -22″ .

وأشارت الوكالة إلى أنه يتم العمل لتحليل أسباب الحادث، وبناء على نتائج عملها سيتم اتخاذ قرارات بشأن الإجراءات الإضافية للمتخصصين على الأرض وطاقم الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية.

وكان من المفترض خروج رواد الفضاء الروس سيرغي بروكوبييف وديمتري بيتلين إلى الفضاء المفتوح اليوم، ولكن جرى تأجيل ذلك بسبب انخفاض ضغط نظام التبريد.

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