زراعة حماة: 8338 هكتاراً خطة زراعة محاصيل البقوليات

حماة-سانا

تضمنت خطة مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة حماة للموسم الحالي زراعة 8338 هكتاراً بمحاصيل البقوليات، في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي الواقعة ضمن نطاق عمل المديرية.

وأوضح معاون مدير الزراعة الدكتور صدام خليل في تصريح لمراسل سانا أن البقوليات من المحاصيل التي لاقت إقبالاً كبيراً من الفلاحين على زراعتها، خلال السنوات الأخيرة بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج للمساحات البعلية، وسهولة تصريف الكميات المنتجة في أسواق المحافظة، وارتفاع أسعارها ودورة إنتاجها المتوسطة.

ولفت خليل إلى أن زراعة محصول العدس تشكل النسبة الأكبر من هذه المحاصيل، حيث بلغت المساحة المزروعة بالعدس لغاية تاريخه 253 هكتاراً من إجمالي الخطة المقررة والبالغة 4540 هكتاراً، يليه محصول الحمص بمساحة مقررة 3145 هكتاراً، تمت زراعة 277 هكتاراً حتى الآن.

وبين خليل أن زراعة محاصيل البقوليات بدأت منذ فترة قريبة وستزداد مستقبلاً مع هطول الأمطار، وخاصة بالنسبة لمحصولي الحمص والعدس، فيما بدأت زراعة محصولي الفول الحب والبازلاء منذ الشهر الماضي، متوقعاً أن يتم تنفيذ الخطة المقررة بكاملها.

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