المقداد يبحث مع فلايشر جهود برنامج الغذاء العالمي وإيصال المساعدات لمحتاجيها بعيداً عن التسييس

دمشق-سانا

بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مع المديرة الإقليمية لبرنامج الغذاء العالمي المسؤولة عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كورين فلايشر والوفد المرافق التطورات المتعلقة بالأمن الغذائي في المنطقة والعالم وتأثير الإرهاب والأزمات الدولية المتعددة على توفر المواد الغذائية في مختلف مناطق العالم.

وجرى خلال اللقاء اليوم استعراض مختلف القضايا المتعلقة بأنشطة برنامج الغذاء العالمي في سورية وسبل زيادة الجهود المبذولة في هذا الصدد لمواجهة التحديات التي يواجهها الشعب السوري والعمل على إيصال المساعدات لمحتاجيها بعيداً عن التسييس.

وعرض الوزير المقداد الصعوبات التي تواجهها سورية بفعل الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللاإنسانية، حيث يضاف إلى هذه الإجراءات ممارسات الاحتلال الأمريكي في مناطق الشمال الشرقي من سورية واستمراره بسرقة النفط والقمح والقطن ومختلف ثروات سورية، مشيراً في هذا الصدد إلى ضرورة قيام الأمم المتحدة بدورها لوقف هذه الانتهاكات وفضح الممارسات الغربية التي كلفت السوريين ومازالت أكثر من مئة مليار دولار أمريكي من الخسائر المباشرة وغير المباشرة.

وأكد المقداد استمرار الحكومة السورية بالقيام بما يلزم لتأمين احتياجات السوريين وبتقديم كافة التسهيلات لعمل المنظمات الدولية العاملة في القطر بما يلبي احتياجات السوريين ويحقق أهداف التنمية والتعافي المبكر وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة.

بدورها عبرت فلايشر عن تقديرها وشكرها للدعم الذي يلقاه البرنامج من الحكومة السورية وللتسهيلات التي يحظى بها في تنفيذ مشاريعه ونشاطاته بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية في سورية، مؤكدةً عزم البرنامج مضاعفة الجهود بما يتناسب وتأمين احتياجات السوريين.

وعرضت فلايشر آخر النشاطات والمشاريع التي يقوم بها البرنامج في سورية وبعض الخطط التي يعمل على تنفيذها بما يلبي احتياجات السوريين ويضمن وصول المساعدات لمستحقيها.

حضر اللقاء قصي الضحاك مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين ويامن الماضي مسؤول الملف في إدارة المنظمات ويزن الحكيم من مكتب الوزير، كما حضر من جانب البرنامج المدير القطري للبرنامج في سورية وعدد من مساعدي المديرة الإقليمية والعاملين في مكتب البرنامج في دمشق.

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