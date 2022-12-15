مقتل جندي إيرلندي من قوات اليونيفيل جراء حادث سير جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل جندي إيرلندي من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء تعرض قافلة مؤلفة من مركبتين لحادث سير جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان عن الناطق باسم اليونيفيل أندريا تيننتي قوله في بيان اليوم: “إن جندي حفظ سلام قتل الليلة الماضية، وأصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في العاقبية بالقرب من الصرفند خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان”.

وأضاف تيننتي: “حتى الآن التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقاً لتحديد ما حدث بالضبط”.

بدورها ذكرت مصادر محلية أن آلية تابعة لقوات اليونيفيل تعرضت ليلاً لحادث سير في بلدة العاقبية قرب صيدا بعد احتجاج أهالي البلدة على سلوك الدورية مساراً غير مسارها المعتاد، مشيرة إلى أن قوات اليونيفيل أطلقت النار في الهواء رداً على احتجاج الأهالي.

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