مقتل ضابطي شرطة جراء إطلاق نار في ولاية ميسيسبي

واشنطن- سانا

قتل ضابطان في الشرطة الأمريكية جراء حادث إطلاق نار في أحد فنادق ولاية ميسيسبي الساحلية الأمريكية.

ونقلت اسوشييتد برس عن إدارة السلامة بالولاية قولها في بيان: إن “ضابطي شرطة تعرضا لإطلاق النار من قبل امرأة بأحد فنادق مدينة سانت لويس بولاية ميسيسيبي، ما أدى إلى مقتلهما على الفور ومقتل المرأة المهاجمة”، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال جارياً لمعرفة ملابسات الحادث.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار متكررة في ظل القوانين التي تشرع حمل السلاح وتفشي ظاهرة العنف في المجتمع الأمريكي.

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