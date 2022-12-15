SCS-NET
الشريط الإخباري

مقتل ضابطي شرطة جراء إطلاق نار في ولاية ميسيسبي

2022-12-14

واشنطن- سانا

قتل ضابطان في الشرطة الأمريكية جراء حادث إطلاق نار في أحد فنادق ولاية ميسيسبي الساحلية الأمريكية.

ونقلت اسوشييتد برس عن إدارة السلامة بالولاية قولها في بيان: إن “ضابطي شرطة تعرضا لإطلاق النار من قبل امرأة بأحد فنادق مدينة سانت لويس بولاية ميسيسيبي، ما أدى إلى مقتلهما على الفور ومقتل المرأة المهاجمة”، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال جارياً لمعرفة ملابسات الحادث.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار متكررة في ظل القوانين التي تشرع حمل السلاح وتفشي ظاهرة العنف في المجتمع الأمريكي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

6 قتلى بينهم شرطيان في تبادل لإطلاق النار في كوينزلاند الأسترالية

سيدني-سانا لقي ستة أشخاص مصرعهم بينهم شرطيان في تبادل لإطلاق النار أمس

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved