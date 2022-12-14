باسم الرئيس الأسد والسيدة الأولى.. محافظ حلب يعزي بوفاة الشاعر صفوح شغالة

حلب-سانا

باسم السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد ، قدم محافظ حلب حسين دياب التعازي بوفاة الشاعر صفوح شغالة الذي وافته المنية أمس عن عمر يناهز 66 عاماً.

ونقل محافظ حلب تعازي السيد الرئيس والسيدة الأولى لأسرة الشاعر الراحل شغالة، منوهاً بدوره الكبير في رفد المشهد الفني والثقافي في سورية بشكل عام، وحلب بشكل خاص بالكثير من الأعمال المميزة والخالدة، وكان لها الأثر البالغ في الحفاظ على الإرث الثقافي الحلبي.

وأشار المحافظ إلى مواقف الشاعر الراحل الوطنية التي تجسدت من خلال مسيرته الفنية والأعمال الغنائية الوطنية على مدى عقود طويلة من الزمن، وكان آخرها التحضيرات لفعالية جديدة بمناسبة الذكرى السادسة لتحرير مدينة حلب.

وأعرب ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة الطيبة، واللفتة الكريمة من قائد الوطن ومواساته لهم، والتي تعبر عن التقدير للمواقف الوطنية للراحل خلال حياته، مؤكدين أن فقيدهم حظي باهتمام دائم ومستمر من الرئيس الأسد والسيدة الأولى، ولقاءات عديدة خلال مسيرته الفنية.

ويعتبر الراحل صفوح شغالة من أبرز شعراء الأغنية السورية الذين قدموا أعمالاً باللهجات السورية المتنوعة ومختلف لهجات الوطن العربي، فيما لحن كلماته عدد من أشهر الملحنين، وغنى له كبار المطربين في سورية والوطن العربي.