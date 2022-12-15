إيران تدين مشروع قرار سحب عضويتها من لجنة حقوق المرأة في الأمم المتحدة

واشنطن-سانا

أدانت إيران بشدة مشروع قرار سحب عضويتها من لجنة حقوق المرأة في الأمم المتحدة، داعية أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المنظمة الدولية للتصويت ضد هذا المشروع.

وقال ايرواني خلال اجتماع منظمة الأمم المتحدة: إن “مشروع القرار المضاد هو أحد سياسات أمريكا المعادية لطهران والرامية إلى منع تقدم الإيرانيين وخاصة النساء والفتيات اللواتي أثبتن تفوقاً وكفاءة في المجالات كافة”، موضحاً أن بلاده أصبحت عضوا في لجنة حماية حقوق المرأة من خلال انتخابات شفافة وديمقراطية وبدعم من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ بعد فوزها بـ 43 صوتاً من بين 54 دولة.

وأضاف سفير إيران: إن هذا القرار هو مثال واضح لسياسة الغرب للتوصل إلى الأهداف السياسية غير المشروعة والمعايير المزدوجة لبعض الدول الغربية، وانتهاك وتشويه المفاهيم مثل حقوق الإنسان باستخدام منصات الأمم المتحدة وعلى رأسهم أمريكا التي لا تعترف بالمعاناة الفظيعة للمرأة الفلسطينية تحت نيران الاحتلال الإسرائيلي وتلتزم الصمت حيال انتهاكاته المستمرة.

وأكد السفير أن النساء والفتيات الإيرانيات ستواصلن المشاركة في المحافل الدولية سواء كانت إيران في لجنة حقوق المرأة في الأمم المتحدة أم لا.