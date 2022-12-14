قصائد وطنية وجدانية غزلية في لقاء أدبي بثقافي الشيخ بدر

طرطوس-سانا

استضاف المركز الثقافي في الشيخ بدر بطرطوس لقاء أدبياً شعرياً تضمن تقديم مجموعة من القصائد تنوعت موضوعاتها بين الغزلية والوجدانية والإنسانية.

واستهلت اللقاء الشاعرة والفنانة التشكيلية هدى محسن بقصيدة من الشعر المحكي حملت عنوان (كيف أخبرك)، تتحدث فيها عن مشاعر الحب والتمني للقاء الحبيب، وأخرى بعنوان (ضفاف) خاطبت فيها الأنثى في إطارها العام، وأخرى اجتماعية بعنوان (شاعر).

ورأى الشاعر المهندس الزراعي معين سليمان أن الشعر أرقى مستوى للتعبير عن النفس على اختلاف أساليب الناس في التعبير عنها، حيث ألقى قصائد منوعة من الشعر العمودي المنظوم والمحكي ابتدأها بقصيدة خاطب بها ابنته الشهيدة مستذكراً أيامهم الخوالي ومترحماً على جميع الشهداء الذين أناروا بأرواحهم الطريق لمستقبل النصر، وقصيدة (ملهمة) وقصيدة (شو هالحلا) التي تغزل بها بالجمال الأنثوي.

نجوى العلي

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