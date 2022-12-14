التربية تبحث آليات التعاون مع جامعة بليخانوفا الروسية للاقتصاد

دمشق-سانا

بحث وزير التربية الدكتور دارم طباع مع البروفيسور فايديم سالطاكوف مستشار جامعة بليخانوفا الروسية للاقتصاد سبل التعاون التربوي والتعليمي بين الجانبين.

وتركز النقاش خلال الاجتماع الذي تم في مبنى الوزارة بدمشق اليوم حول إمكانية افتتاح شعبة صفية تابعة للجامعة كمخبر اقتصادي في إحدى المدارس المهنية التجارية.

ولفت طباع إلى أهمية وجود مثل هذا المخبر لدعم تعليم اللغة الروسية، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون أيضاً في مجال تبادل الخبرات بين الكوادر التدريسية في البلدين.

بدوره أبدى البروفيسور سالطاكوف استعداد الجامعة لدعم تعليم الاقتصاد في المدارس المهنية التجارية باللغة الروسية عبر افتتاح المخبر الاقتصادي.

حضر اللقاء المستشار الأول في قسم العلاقات الخارجية في جامعة بليخانوفا الروسية للاقتصاد ومدير التخطيط والتعاون الدولي بالوزارة.

رحاب علي وبشرى برهوم

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