طقس الغد.. الحرارة قرب معدلاتها وهطولات مطرية متوقعة على مناطق الساحل

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح قريبة من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات مطرية فوق المنطقة الساحلية خلال ساعات النهار، فيما يكون الجو بارداً ليلاً، محذرة من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في بعض المناطق الداخلية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..