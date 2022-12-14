القوات العراقية تقبض على ثلاثة إرهابيين في خمس محافظات

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض على ثلاثة إرهابيين في خمس محافظات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن مديرية الاستخبارات العسكرية قولها في بيان اليوم: “استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة للقوات الأمنية تم نصب كمائن محكمة في مناطق محافظات بغداد والأنبار وكركوك وديالى ونينوى، ما أسفر عن القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء القائم والحويجة وعامرية الفلوجة”.

وأشار البيان إلى أنه جرى تسليم الإرهابيين إلى الجهات المعنية أصولاً.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي أعلنت أمس اعتقال إرهابيين اثنين فًي العاصمة بغداد ومحافظة السليمانية.

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