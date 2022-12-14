جلالي: بلدان بريكس ومنظمة شنغهاي أصبحت قطباً جديداً في العالم

موسكو-سانا

أكد السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي أن دول البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون أصبحت قطباً جديداً من أقطاب القوة في العالم، وكل يوم يصبح دورها أكثر أهمية.

وقال جلالي في مؤتمر صحفي بمقر السفارة الإيرانية اليوم في موسكو: إن منظمة شنغهاي للتعاون ودول البريكس في العالم أصبحت مركز قوة جديداً، وهذا المركز يكتسب أهمية متزايدة كل يوم.

وأضاف جلالي: إن التوجه نحو الشرق يعتبر أيضاً قوة عالمية جديدة، حيث يتم تشكيل منظمات التكامل الإقليمي بمساعدة روسيا والصين.

وفي سياق متصل أعلن جلالي أن ما يزيد على 40 بالمئة من التجارة بين روسيا وإيران تتم بالروبل وقد يصبح الروبل العملة الرئيسة في العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين.

وأشار جلالي إلى أن طهران أيدت أيضا فكرة استخدام الروبل كعملة رئيسة في اتحادات التكامل الإقليمي، مثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون وتجمع بريكس.

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