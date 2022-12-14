البدء بمشروع مد شبكات مياه في مدينة سلمية

حماة-سانا

بدأت وحدة مياه سلمية بريف حماة الشرقي بالتعاون مع وكالة الآغا خان للتنمية الحضارية أعمال مد شبكات مياه الشرب في مختلف أحياء المدينة، وذلك على مراحل إنجاز بطول إجمالي للشبكة وقدره 30 كيلومتراً.

ونوه مدير وحدة مياه سلمية ثائر ورده في تصريح لمراسل سانا بأهمية المشروع في تخديم أكثر من 50 ألف شخص في معظم أحياء مدينة سلمية بمياه الشرب، مبيناً أن المرحلة الأولى للمشروع يستغرق إنجازها 60 يوماً.

ويأمل أهالي سلمية من هذا المشروع بإنهاء معاناتهم من شح مياه الشرب في غالبية أحياء المدينة، ولا سيما خلال موسم الصيف، فضلاً عن مساهمة الشبكات الجديدة بتوزيع عادل للمياه لمختلف أحياء المدينة.

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