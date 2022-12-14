(عرض النموذج الأولي لنظام معلومات سوق العمل) في ورشة عمل بدمشق

دمشق-سانا

بهدف اعتماد النموذج الأولي لنظام معلومات سوق العمل أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل في فندق الشيراتون بدمشق.

وتركزت محاور الورشة حول التعريف بالمشروع والأهداف والغايات منه والمخرجات والتحديات التي تواجهه وعرض النموذج الأولي لمنصة نظام معلومات سوق العمل في سورية، مع شرح الآليات والإنجازات التي تم الوصول إليها.

وتم خلال الورشة عرض الإنجازات، حيث تم الانتهاء من إعداد بنية النظام والنموذج الأولي للمشروع عبر عدد من الأنشطة، منها إعداد التقرير الأولي له متضمنا تصميم خطة التنفيذ ومراجعة البيانات المتوافرة ومصادرها والمدخلات الأساسية وتنفيذ اجتماعات مع جميع الوزارات والجهات والمعنية.

معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد فراس النبهان بين في تصريح للصحفيين أن التحضير لإطلاق نظام معلومات سوق العمل جاء لدعم متخذي القرار في رسم السياسات التشغيلية الأوسع، والتخطيط على أسس علمية لسوق العمل، مشيراً إلى أن توافر المعلومات أمر ضروري لأداء سوق العمل لوظائفه، حيث تنخفض تكاليف البحث عن عمل بالنسبة للباحثين وأصحاب العمل من خلال تحقيق تدفق في المعلومات بين العرض والطلب فيما يتعلق بالخبرات والمهارات المطلوبة.

مدير برنامج سوق العمل النشط في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حسن فلاحة أشار إلى أن تطوير نظام معلومات سوق العمل له دور كبير في الفهم الشامل لوضع سوق العمل في سورية على جميع المستويات، لافتاً إلى أن المنصة التي سيتم تطويرها بالتعاون مع جميع الجهات المعنية هدفها الاستجابة لاحتياجات الباحثين عن عمل وفرص التدريب وأصحاب العمل وصناع القرار وراسمي السياسات كنافذة واحدة لجميع المعلومات المتعلقة بسوق العمل.

مديرة سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل راما طوبال علي أوضحت أن الورشة هي الثانية ضمن إطار إطلاق منصة نظام معلومات سوق العمل، الذي يعتمد على جمع البيانات والمعلومات الخاصة بسوق العمل، مبينة أنها تهدف لمعرفة الملاحظات من قبل الجهات الشريكة من القطاعين العام والخاص لتطويرها، تحضيراً لإطلاق النظام وتفعيله خلال النصف الأول من العام القادم.

بدوره الخبير التنموي الدكتور أكرم القش لفت إلى أن النتائج التي سيتم الوصول إليها عبر النظام تتركز في ربط مخرجات التعليم بسوق العمل ورفع الوعي بالعمل اللائق وزيادة المشاريع الريادية وصولا لنظام معلومات وطني معتمد لسوق العمل، موضحا أن المشروع سيكون له دور كبير في رفع كفاءة ومهارات الموارد البشرية وخصوصا للداخلين الجدد لسوق العمل.

وشارك بالورشة ممثلون من عدة وزارات وجهات تابعة لها وعدد من شركات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية العاملة بمجال الموارد البشرية.

مهند سليمان

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