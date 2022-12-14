تنظيم 12 ضبطاً تموينياً في درعا

درعا-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال اليومين الماضيين 12 ضبطاً تموينياً بحق أصحاب فعاليات مخالفة.

وذكر رئيس شعبة حماية المستهلك في المديرية وسام دخل الله في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط طالت ثلاثة معتمدين لبيع مادة الخبز في بلدات الغارية الغربية وطفس وتل شهاب بمخالفة التلاعب بالكميات المسلمة عبر البطاقة الإلكترونية و صاحب مخبز النعمة في بلدة إبطع بمخالفة إنتاج خبز سيئء الصنع .

وأضاف إن دوريات حماية المستهلك نظمت أربعة ضبوط بحق محال حلويات ومواد غذائية في مدينتي إزرع والصنمين وبلدة القنية بمخالفة إبراز فواتير غير نظامية و محل ألبان وأجبان بحي الكاشف بمدينة درعا بمخالفة الامتناع عن البيع استناداً لشكوى مواطن و صاحب مكتب لبيع السيارات المستعملة بمخالفة البيع خلافاً لما تم التعاقد عليه استناداً إلى شكوى مواطن أيضاً.

وبين رئيس شعبة حماية المستهلك أن الضبوط طالت صاحب محل كهربائيات بحي السبيل بمدينة درعا بمخالفة عدم وجود سجل تجاري و صاحب محل ملابس في شمال الخط بالمدينة لعدم وجود لوحة تبين حق المستهلك بالتبديل والإعادة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency