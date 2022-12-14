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جلسة حوار بين وفد من الأكاديميين الروس والدبلوماسيين والسياسيين السوريين

2022-12-14

دمشق-سانا

عقد المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين أمس جلسة حوار بين وفد من الأكاديميين الروس والدبلوماسيين والسياسيين السوريين، بخصوص الواقع السياسي والدولي والآفاق المحتملة على ضوء المستجدات.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين أن أصحاب الخبرة والباحثين في المؤسسات البحثية الدولية عبروا عن رغبتهم بالاطلاع على آراء الدبلوماسيين والباحثين السوريين، وأخذ هذه الآراء بواقعية وتقدير في الدراسات التي يقومون بها لخدمة العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في القضايا الاقتصادية الملحة وكذلك مستقبل العلاقات في كل المجالات.

حضر الجلسة عن الجانب الروسي مجموعة من الباحثين من مختلف المؤسسات البحثية الروسية الداعمة لصناع القرار الاقتصادي والسياسي الروسي، منها الأكاديمية الروسية للعلوم ومركز دراسات الشرق الأوسط ومعهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية.

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