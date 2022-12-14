حريق ضخم يدمر 7 آلاف هكتار من الأراضي في الأرجنتين

بوينس ايرس-سانا

دمر حريق اندلع في منطقة تييرا ديل فويغو بجنوب الأرجنتين أواخر الشهر الماضي 7 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية.

ونقلت فرانس برس عن حاكم مقاطعة تييرا ديل فويغو غوستافو ميليلا قوله اليوم: “إن الحريق الذي اندلع في الـ 30 من تشرين الثاني داخل محمية كورازون دو لا ايسلا الطبيعية ما يزال مستعراً وهو حريق معقد وفي مكان يصعب الوصول إليه بسبب تغير اتجاه الرياح باستمرار” مشيراً إلى قيام نحو 85 عنصر إطفاء بمكافحة الحريق بمساعدة مروحيتين وثلاث قاذفات مياه في حين إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا.

ويؤدي جفاف الصيف والرياح القوية في أقصى جنوب الأرجنتين إلى تعقيد عمل عناصر الإطفاء، ولا تتوقع الأرصاد تحسن الأحوال الجوية في الأيام المقبلة.

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