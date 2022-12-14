وزير الخارجية الإيراني لنظيره الإيرلندي: مستعدون لاتفاق نووي جيد وقوي ومستدام

طهران-سانا

انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بعض الاستعراضات السياسية لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بذريعة حقوق الإنسان.

وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مساء اليوم مع نظيره الإيرلندي سايمون كاووني: إن طهران مستعدة للتوصل لاتفاق نووي جيد وقوي ومستدام، مؤكداً أن الدبلوماسية هي الطريق الصحيح بهذا الشأن ولن تتراجع إيران عن خطوطها الحمراء في تأمين مصالح الشعب الإيراني.

وحول رفع العقوبات عن إيران نوه عبد اللهيان بمساعي إيرلندا السابقة في الحوار لرفع العقوبات.

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