الأرجنتين إلى نهائي بطولة كأس العالم  2022

الدوحة-سانا

تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 إثر فوزه على نظيره الكرواتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في الدور قبل النهائي على استاد لوسيل في الدوحة.

وسجل النجم ليونيل ميسي هدف “التانغو” الأرجنتيني في الدقيقة الـ 34 من ركلة جزاء.

وضاعف المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز النتيجة في الدقيقة الـ 39 من زمن الشوط الأول.

وعاد جوليان ألفاريز ليعزز فوز منتخب بلاده في الدقيقة الـ69 موقعاً هدفه الشخصي الثاني والثالث لبلاده.

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