التجارة الداخلية تحدد سعراً جديداً للبنزين أوكتان 90 وأوكتان 95

دمشق-سانا

حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 90 للمستهلك بسعر 3000 ليرة سورية للتر، وسعر مبيع بنزين أوكتان 90 الحر 4900 ليرة سورية للتر، وسعر مبيع بنزين أوكتان 95 بـ 5300 ليرة سورية للتر.

كما حددت الوزارة في القرار الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم سعر مبيع المازوت المدعوم الموزع من قبل شركة المحروقات في جميع أنحاء سورية للقطاعين العام والخاص بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص المخصصة لإنتاج الرغيف التمويني 700 ليرة سورية للتر، وسعر مبيع المازوت للفعاليات الاقتصادية من منشأ محلي 3000 ليرة سورية للتر.

وأشار القرار إلى أنه يتوجب على أصحاب محطات الوقود المخصصة لبيع هذه المواد الإعلان عن هذه الأسعار ونوعية المادة بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات، ويخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 8 عام 2021، وينهى العمل بكل ما هو مخالف لذلك القرار.

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