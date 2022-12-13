تكريم 250 طالباً فائزاً في مسابقة دار الفكر للقراءة والإبداع

دمشق-سانا

كرمت وزارة التربية ومؤسسة دار الفكر اليوم الطلاب الفائزين والمدارس المشاركة في مسابقة دار الفكر للقراءة والإبداع بدورتها الثامنة لعام 2022، وذلك خلال حفل أقيم في دار الأسد للثقافة والفنون الأوبرا بدمشق.

وتضمن الحفل الذي أقيم بعنوان “جيل يقرأ جيل يبني” تكريم 254 طالباً فائزاً و65 مدرسة مشاركة و12 محكماً للمسابقة إضافة إلى تكريم الطالبة آية الحلبي لقراءتها 360 كتابا إضافة الى فقرات أدبية منوعة.

وتتضمن مسابقة دار الفكر مجموعة من المسابقات المتنوعة والتي تشمل القراءة الفردية والخط العربي والأسرة القارئة والتدقيق اللغوي وتأليف القصة القصيرة والتي يتم تنظيمها منذ ثمانية أعوام ويشارك فيها الطلاب من المدارس والمحافظات المختلفة.

الدكتور دارم طباع وزير التربية أشار في كلمة له خلال التكريم إلى أهمية المسابقة في تنمية مهارات الطلاب اللغوية وتشجيعهم على القراءة وضرورة تعزيز مثل هذه المسابقات منوها بإنجاز الطالبة آية الحلبي كونها نموذجا للإصرار والعمل الجاد.

وأعلن الوزير طباع خلال كلمته عن بدء الموسم التاسع من المسابقة التي سيتم تنظيمها مع دار الفكر وإضافة قسم جديد هو المدرسة القارئة بحيث تفوز المدرسة التي يقرأ أبناؤها وأطرها التعليمية أكثر الكتب.

بدوره لفت الدكتور عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أهمية القراءة في بناء الفكر والعقل ودور الجيل الشاب في بناء سورية وتطويرها ما يساهم في إظهار صورتها القيمة والحضارية ودورها بالنسبة للثقافة واللغة العربية.

وأعرب المدير التنفيذي لمؤسسة دار الفكر حسن سالم عن أمله بأن يكون الكتاب في سلم الأولويات كونه غذاء للعقل بينما تحدث الدكتور نزار أباظة مدير النشر ورئيس لجان التحكيم عن بدايات المسابقة وأهميتها في إظهار الآثار الإيجابية للقراءة.

وبين أباظة أن المسابقة بدأت منذ 8 سنوات بمشاركة 600 مشارك و11 مدرسة موضحا أنه شارك في المسابقة حتى الدورة الحالية 15 ألف مشارك و150 مدرسة إضافة الى مدارس من حماة وحلب وجمعيات ثقافية وخيرية والعمل جار على توسيع المشاركات خلال العام القادم.

رحاب علي

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