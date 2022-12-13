هنغاريا.. فشل اجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين بالاتفاق على سقف لأسعار الغاز

بروكسل-سانا

فشل وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي بالاتفاق على سقف أسعار الغاز خلال اجتماعهم اليوم في بروكسل.

وقال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو في منشور على صفحته على منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي، في أعقاب الاجتماع الوزاري في بروكسل اليوم: إنه “تم خلال اجتماع مجلس شؤون الطاقة مناقشة وضع سقف لأسعار الغاز بشكل مطول إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد”.

ولفت الوزير الهنغاري الذي شارك في الاجتماع إلى أن المناقشات ستستمر على المستوى الثنائي.

يذكر أن المفوضية الأوروبية قدمت يوم الـ 22 من تشرين الثاني الماضي مشروعاً لآلية مؤقتة لإدارة سوق الغاز لمحاربة أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تحديد الحد الأقصى لأسعار الغاز من أجل خفض تقلبات السوق والحؤول دون قفزات كبيرة لأسعار الغاز، لكن معظم الدول الأوروبية اعتبرت المقترح غير فعال.

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