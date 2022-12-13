معرض وعرض مسرحي ضمن الفعاليات الميلادية بحمص

حمص–سانا

احتفالاً باقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة شهدت مدينة حمص مساء اليوم إقامة فعاليات ميلادية عدة، تضمنت معرضاً ميلادياً وعرضاً مسرحياً لفريق فضاء حمص الثقافي.

وشهدت كنيسة سيدة البشارة في حي المحطة بحمص افتتاح معرض ميلادي يستمر ثلاثة أيام، ويتضمن العديد من المشغولات اليدوية الخشبية والشموع والإكسسوارات والمأكولات البيتية من عصائر ومربايات وحلوى مستوحاة من زينة الميلاد ولوحات فنية وزينة لشجرة الميلاد.

وذكر كاهن كنيسة سيدة البشارة الأب ستريدون كباش أن الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة فرصة لتلاقي الناس جميعاً ومن مختلف الأطياف على المحبة والتسامح والسلام وخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها كل السوريين، موضحاً أن الفعاليات الميلادية جميعها تهدف إلى زرع الفرح والأمل لدى الناس جميعاً.

وعبر عدد من الحضور عن سعادتهم بهذه الفعاليات الميلادية، حيث لفتت سلوى ضومط إلى أنها تعكس حالة الفرح والتفاؤل بالعام الجديد، في حين بينت ديمة فرح أن الفعاليات الميلادية تقليد سنوي يؤكد معاني عيد الميلاد في نشر المحبة والتاخي والسلام بين السوريين جميعاً.

وضمن فعاليات مهرجان “رنوا جراس” الذي تنظمه كنيسة القديس جاورجيوس في حي الحميدية بحمص القديمة احتضنت صالة الكنيسة عرضاً مسرحياً لفريق فضاء حمص الثقافي.

العرض الذي أخرجه سامر إبراهيم مسؤول فريق فضاء حمص الثقافي استمر حوالي 40 دقيقة، تطرق عبر 5 مشاهد تمثيلية إلى معاناة الحياة اليومية وهموم الناس بقالب كوميدي اجتماعي، شارك فيها 7 ممثلين شباباً.

وذكر مسؤول المهرجان الأب سلوان صنيج أن مهرجان “رنوا جراس” بدأ في حي الحميدية في عام 2015 بهدف إدخال الفرح إلى قلوب أهالي المدينة القديمة بعد سنوات من المعاناة، وأصبح تقليداً سنوياً يجمع الأهالي من كل الأحياء، وتقدم فيه الفرق والفعاليات أجمل ما لديهم خلال شهر الميلاد.

وعبرت فاديا يوسف عن إعجابها بأداء الفرقة وقدرتها على ترجمة المعاناة اليومية بأسلوب كوميدي هادف بعيد عن الملل، فيما ذكر إدوار عيسى أن العرض كان مميزاً وممتعاً كباقي الفعاليات الميلادية التي تبعث على الفرح والتفاؤل وتعكس حالة السلام في ميلاد رسول المحبة والسلام.

هنادي ديوب

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