طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض وهطولات مطرية غزيرة متوقعة على المناطق الشمالية الغربية والساحلية

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي، مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد، وتساقط حبات البرد أحياناً في المناطق الشمالية الغربية والساحلية.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة: