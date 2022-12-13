ريابكوف: لا نتوقع اتصالات قريبة مع واشنطن بشأن قضية تبادل السجناء

موسكو-سانا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أنه لا يتوقع حالياً إجراء اتصالات روسية أمريكية بشأن تبادل السجناء.

ونقلت روسيا اليوم عن ريابكوف قوله في تعليق على تصريحات من الولايات المتحدة بأن الطرفين سيجريان مشاورات بشأن الأمريكي بول ويلان: وفقاً لمعلوماتي لا توجد جهات اتصال، وليس من المفترض أن تكون حول هذا الموضوع.

وأضاف ريابكوف: لدينا اتصالات بين الحين والآخر مع الأمريكيين على أسس مختلفة وعلى مستويات مختلفة، لكن التبادلات تتم من قبل أشخاص كانوا مشاركين في ذلك من قبل.

يذكر أن السلطات الروسية أوقفت ويلان الذي يحمل الجنسيات الأمريكية والكندية والإيرلندية والبريطانية في عام 2018، وتمت لاحقاً إدانته من قبل القضاء بتهم التجسس مع إصدار حكم بسجنه مدة 16 عاماً.

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