وزير الخارجية التشيكي يرفض نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة

براغ-سانا

رفض وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي دعوة الرئيس ميلوش زيمان نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، مشدداً على أن السياسة الخارجية التشيكية تلتزم بقرارات مجلس الأمن وبالموقف الموحد للاتحاد الأوروبي تجاه هذه المسألة.

وأضاف في تصريح له اليوم إنه كوزير للخارجية للجمهورية التشيكية يحترم القانون الدولي الذي وفقه يتم وضع السفارات، مشيراً إلى أن بلاده تواجه العديد من التحديات الجيوسياسية الأساسية التي يتوجب على الحكومة الاهتمام بها.

وكان رئيس الحكومة بيتر فيالا قد عبر عن موقف مشابه، حيث قال إنه في الوقت الذي تترأس فيه تشيكيا رئاسة الاتحاد، وفي الوقت الذي تشهد فيه أوكرانيا حرباً، فإنه يتوجب على الحكومة معالجة تحديات أكثر أهمية الآن.

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