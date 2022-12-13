مقابل 100 مليون يورو… مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع الكرواتي جفارديول

لندن-سانا

يسعى نادي مانشستر سيتي بقوة للتعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف منتخب كرواتيا خلال كأس العالم قطر 2022.

ووفقاً لشبكة فوت ميركاتو الفرنسية فإن مانشستر سيتي مستعد لاستثمار رقم كبير من أجل حسم صفقة الكرواتي غوسكو جفارديول مدافع لايبزيغ والذي نجح في قيادة المنتخب الكرواتي لبلوغ نصف نهائي كأس العالم ضد المنتخب الأرجنتيني.

وأوضحت أن مانشستر سيتي يجهز عرضاً بقيمة 100 مليون يورو وأنه مستعد لرفعه إلى 110 ملايين يورو، إضافة إلى إغراء لايبزيغ بالحصول على نسبة 20 بالمئة من إعادة البيع.

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