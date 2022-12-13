بايرن ميونخ يسعى لضم حارس منتخب كرواتيا

برلين-سانا

أبدى نادي بايرن ميونخ اهتمامه بالتعاقد مع حارس مرمى المنتخب الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت وسائل إعلامية أن مسؤولي بايرن قد بدؤوا بالفعل مفاوضات مع وكيل ليفاكوفيتش الذي يرتبط بعقد مع فريق دينامو زغرب الكرواتي حتى حزيران 2024، وذلك بعد تعرض حارس الفريق البافاري مانويل نوير لإصابة بالغة ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الشبكة إلى أن ليفاكوفيتش جذب الأنظار إليه خلال نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في قطر بعد تصديه لأكثر من ركلة ترجيح خلال لقاءي منتخب كرواتيا ضد منتخبي اليابان والبرازيل في دوري الـ16 والثمانية على الترتيب، ليقود الفريق لبلوغ الدور قبل النهائي ومواجهة الأرجنتين في وقت لاحق اليوم.