السفير ديوب يبحث مع مجيدي تعزيز التعاون بين سورية والجمعية البرلمانية الآسيوية

طهران-سانا

بحث سفير سورية في إيران الدكتور شفيق ديوب مع الدكتور محمد رضا مجيدي الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية اليوم، تطوير التعاون بين سورية والدول الأعضاء في الجمعية بما يخدم مصالح الجانبين.

ونوه ديوب بأهمية التعاون المشترك لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بين الدول الأعضاء في الجمعية، بهدف تطوير العلاقات بين شعوبها وتشجيع حكوماتها على التعاون في مواجهة التحديات المشتركة.

بدوره أكد الدكتور مجيدي ضرورة التعاون البرلماني والدبلوماسية البرلمانية التي تعزز وتكمل الدبلوماسية الحكومية وإيلائها الاهتمام اللازم، منوها بأهمية الدور الذي تلعبه الجمعية البرلمانية الآسيوية في تحقيق التعاون الفعال والمثمر بين برلمانات الدول الأعضاء.

كما أعرب مجيدي عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع مجلس الشعب السوري، مشددا على أهمية مشاركة البرلمانيين السوريين في لجان الجمعية لإيصال صوت سورية وقضاياها إلى المحافل الدولية.

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