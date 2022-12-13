إيران: توقيف عدد من الإعلاميين الغربيين المتورطين بأعمال معادية للبلاد

طهران-سانا

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن توقيف عدد من الإعلاميين الغربيين في منطقة برديس شرق طهران؛ لضلوعهم بأعمال معادية لإيران.

وجاء في بيان أصدره مركز العلاقات العامة التابع للحرس الإيراني: إنه وبجهود عناصر الاستخبارات ومصادر أخرى تم رصد العديد من التحركات لعدد من الإعلاميين الغربيين الذين كانوا يحاولون إعداد محتوى إعلامي معاد لإيران، عبر أخذ صور من أماكن ومواقف مختلفة لتشويه صورة الداخل الإيراني، بتخطيط ودعم مالي من وسائل إعلام ومؤسسات غربية.

وأشار البيان إلى توقيف عدد من الأشخاص المذكورين.

وكان الحرس الثوري الإيراني فكك أمس الأول عصابة منظمة لإثارة الشغب في المدينة ذاتها.

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