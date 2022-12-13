إعادة تشغيل محطات حماة 2 وعين اللوزة وسلمية بعد إصلاح الخط المغذي لها

حماة-سانا

عادت محطات تحويل (حماة2 وعين اللوزة وسلمية) إلى الخدمة بعد الانتهاء من أعمال إصلاح خط (230 ك. ف. أ) المغذي لها.

وبين مدير كهرباء محافظة حماة المهندس حبيب خليل في تصريح لمراسل سانا أن خط (230 ك. ف. أ) تعرض لعطل فني مساء أمس أدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن محطات التحويل الثلاث المذكورة.

وأوضح أن الورشات الفنية لشركة الكهرباء قامت بإصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي إلى المناطق والأحياء التي تمدها المحطات الثلاث بالتيار الكهربائي.

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