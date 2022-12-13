تكريم عدد من ذوي شهداء الجيش في دير الزور

دير الزور-سانا

تقديراً لتضحيات أبنائهم في سبيل الدفاع عن الوطن، كرمت محافظة دير الزور اليوم عددا من ذوي شهداء الجيش العربي السوري.

وتضمن التكريم كلمات عن عظمة الشهادة والشهداء، وعن المزايا والتسهيلات التي يحظى بها ذوو الشهداء في سورية، تقديراً لكل ما قدموه.

وأشار رئيس فرع شؤون الشهداء في المنطقة الشرقية العميد بسام الحميد في تصريح لمراسل سانا إلى أن التكريم شمل 25 أسرة من ذوي شهداء الجيش بالمحافظة، تقديراً لتضحياتهم وبطولاتهم في سبيل رفعة وعزة الوطن.

بدورهم أعرب ذوو الشهداء عن اعتزازهم بتضحيات أبنائهم الذين أناروا بدمائهم الطاهرة طريق النصر على أعداء الوطن والإنسانية، مؤكدين أن الشهادة ستبقى قيمة متجذرة في نفوس كل السوريين الشرفاء.

حضر التكريم محافظ دير الزور فاضل نجار.

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