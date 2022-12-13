روغوف: الجيش الروسي نجح في تدمير أنظمة صواريخ أوكرانية بوقت قياسي

موسكو-سانا

أعلن رئيس حركة (نحن مع روسيا) عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف اليوم عن نجاح الجيش الروسي في تدمير أنظمة إطلاق الصواريخ الأوكرانية المتعددة في المنطقة بوتيرة قياسية.

وقال روغوف في حديث لوكالة نوفوستي: “في الأيام الأخيرة فقط تم تدمير نحو 12 من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، بما في ذلك (هيمارس) و (إم إل أر إس) و(مارس 2)، إضافة إلى محطات الرادار، كما تم استهداف مستودعات الذخيرة”، مضيفاً: إن “هذه أرقام قياسية لتدمير أنظمة صاروخية للعدو في مثل هذا الوقت القصير”.

ولفت إلى أن “استخدام أسلحة عالية الدقة من قبل القوات الجوية الروسية يجعل من الممكن تدمير مواقع القوات والمستودعات الأوكرانية بدقة”.

وأضاف: إن الجيش الروسي ينتزع زمام المبادرة في اتجاه زابوروجيه، وهذا يرجع إلى الضربات الروسية الاستباقية بالصواريخ وقذائف المدفعية ضد القوى الأوكرانية المعادية والمدرعات ومخازن الأسلحة.

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