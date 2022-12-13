حملة اللقاح المضاد لكورونا تستهدف أكثر من 36 ألف شخص في القنيطرة

القنيطرة-سانا

تستهدف حملة اللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد 19 في محافظة القنيطرة نحو 36811 مواطناً من خلال 28 مركزاً صحياً، توزعت على خمس مناطق صحية.

وتحدث مدير صحة القنيطرة الدكتور عوض العلي في تصريح لـ سانا عن توفير المديرية لكل مستلزمات الحملة من سيارات وأدوية، مع الكوادر الطبية والتمريضية البالغ عددها 162 مشاركاً، إضافة إلى أربعة فرق جوالة.

بدورها أكدت الدكتورة إيمان اليوسف رئيسة برنامج التلقيح بمديرية صحة القنيطرة، أن اللقاح آمن وفعال ومتوافر في كل المراكز الصحية، إضافة إلى الفرق الجوالة التي تجوب القرى والبلدات لضمان أخذ اللقاح من قبل جميع المستهدفين في الحملة.

وكانت وزارة الصحة أطلقت أول أمس حملة تطعيم وطنية ضد فيروس كورونا بمختلف المحافظات، وتستمر حتى الـ 15 من الشهر الجاري، بهدف الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي والحماية من الأعراض الشديدة عند الإصابة بالفيروس.

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