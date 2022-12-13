درعا.. بدء تسجيل الراغبين بالتدريب ضمن مشروعي (إعادة إحياء المهن) و(ترميم المحال التجارية)

درعا-سانا

أعلن مجلس مدينة درعا وغرفة التجارة والصناعة في المحافظة عن بدء التسجيل في مشروعي (إعادة إحياء المهن) و(ترميم وتأهيل بعض المحال التجارية في السوق التجاري الرئيسي) في المدينة.

وأوضح رئيس مجلس المدينة المهندس أمين العمري في تصريح لمراسل سانا اليوم أن مشروع إعادة إحياء المهن الذي ينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يشمل أصحاب الورش والأعمال المهنية المتضررة في مدينة درعا، الراغبين بالتدرب في مجالات ميكانيك السيارات والآليات الثقيلة ونجارة الخشب والألمنيوم والحدادة العامة والخراطة وحدادة ودهان وبخ السيارات وصيانة وتركيب الطاقة المتجددة، والصيانة الإلكترونية والكهربائية للسيارات، وخياطة وتصليح الملابس ونجارة الباطون والمطاعم الشعبية، إضافة إلى التصميم والإعلان والتسويق الإلكتروني.

بدوره بين رئيس غرفة التجارة والصناعة المهندس قاسم المسالمة في تصريح مماثل أن مشروع ترميم وتأهيل المحال التجارية سينفذ بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية العاملة في محافظة درعا، ما يسهم بزيادة تفعيل وتنشيط السوق التجاري الرئيسي في المدينة.

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