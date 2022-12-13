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دونيتسك: مقتل 4 أشخاص جراء القصف الأوكراني على المناطق السكنية

2022-12-13

دونيتسك-سانا

قتل أربعة أشخاص وأصيب أربعة آخرون، جراء القصف الأوكراني المتواصل على جمهورية دونيتسك الشعبية وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الروسية.

ونقلت وكالة تاس عن مركز الدفاع الإقليمي في دونيتسك قوله اليوم: إن “قصف قوات كييف خلال الساعات الـ24 الأخيرة للمناطق السكنية، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وإصابة أربعة آخرين”.

وكان 9 أشخاص أصيبوا بجروح أمس، بينهم طفلان جراء تعرض العديد من المناطق السكنية في مدينة دونيتسك وضواحيها لقصف أوكراني بصواريخ غراد والمدفعية الثقيلة.

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