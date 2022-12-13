وحدات الهندسة في الجيش تتعامل مع عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في درعا

درعا-سانا

تعاملت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري صباح اليوم مع عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة في حي الكاشف بمدينة درعا.

وذكر مصدر ميداني لمراسلة سانا أن وحدات الهندسة في الجيش تعاملت مع عبوة ناسفة مزروعة في سيارة مركونة بأحد شوارع حي الكاشف بمدينة درعا عبر تفجيرها بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية، مبيناً أنه لم ينجم عن عملية تفجير العبوة أي إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وكان مصدر أمني أعلن في الخامس عشر من تشرين الثاني الماضي السيطرة على حي طريق السد في الجهة الجنوبية من مدينة درعا في عملية أمنية مركزة، أدت إلى القضاء على فلول تنظيم “داعش” الإرهابي التي كانت تتحصن فيه.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency