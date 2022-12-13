الوردة الدمشقية.. ندوة حوارية تثقيفية توعوية بدار الأسد

دمشق-سانا

أقيمت اليوم فعالية “ستاند آب أكاديمي” التنموية بعنوان الوردة الدمشقية وذلك في القاعة متعددة الاستعمالات بدار الأسد للثقافة والفنون.

وتضمنت الفعالية التي جاءت بإشراف الاستشاري والمدرب الدولي أسامة ساطع عروضاً لفرقة الوردة الدمشقية، وندوة حوارية تفاعلية مع مجموعة من الشخصيات الثقافية والإعلامية والاقتصادية حول الأسس والقيم الأخلاقية البناءة وكيفية إعادة تمكينها في جيل الشباب، تلاها عدد من العروض الغنائية الراقصة لفرقة ميرال للرقص المسرحي.

وقال الدكتور أسامة ساطع في تصريح لسانا: نحاول من خلال الفعالية تسليط الضوء على دور الأهل، وتمتين دعائم البنية الأخلاقية السوية للأبناء والحفاظ على القيم والمبادئ التربوية السليمة وصونها من الاندثار بالعودة إلى عبق الماضي والاهتمام بالقيم العربية الأصيلة.

وأشار إلى أن الفعالية هي السادسة من مسرح “ستاند آب أكاديمي” التي تضمنت أفكاراً إبداعية جديدة تلامس هموم المجتمع، وتقدم الحلول الناجعة للقضايا والمشاكل التي تعيق تقدم المجتمع.

وأوضح موسى عبد النور رئيس اتحاد الصحفيين أن عنوان الندوة الوردة الدمشقية هو رمز للأسرة السورية التي تمثلت بالأخلاق والمبادئ الأصيلة التي تربى عليها الأبناء مشيراً إلى الدور المحوري لمؤسسات ووزارات الدولة في توجيه السلوك ضمن استراتيجية تركز على كيفية تحصين الإنسان من مخلفات الحرب.

في نهاية الندوة تم تكريم عدد من الشركات الداعمة لهذا النشاط الاجتماعي من قبل القطاع العام المتمثل بالشركة السورية للنقل والسياحة والمؤسسة العربية للإعلان، والقطاع الخاص المتمثل بشركة “سما بل” للدفع الإلكتروني وشركة “واتس امب” لحلول الطاقة الكهربائية وشركة كبور ومعهد جلجامش وشركة الصباح لصناعة الأزياء.

محاسن العوض

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