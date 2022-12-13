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المكسيكي راموس يقود لقاء المغرب وفرنسا في كأس العالم

2022-12-12

الدوحة-سانا

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم حكم مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

واختار الفيفا الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس لإدارة مباراة نصف النهائي، وسيعاونه مواطناه المساعد الأول ألبيرتو مورين والمساعد الثاني ميغيل هيرنانديز والحكم الرابع الفنزويلي جيسوس فالونزويلا.

يشار إلى أن راموس سبق له أن قاد مباراة المغرب وبلجيكا في الجولة الثانية من المجموعة السادسة في المونديال الجاري.

وسيواجه الفائز من لقاء المغرب وفرنسا الفائز من مواجهة الأرجنتين وكرواتيا في نهائي المونديال.

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