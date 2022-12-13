الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس ووقف التصعيد في كوسوفو

نيويورك-سانا

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء الوضع الأمني الهش في شمال كوسوفو داعية إلى ضبط النفس ووقف التصعيد في كوسوفو.

وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو كارولين زيادة على موقع تويتر وفق روسيا اليوم: إن الأعمال الاستفزازية التي تؤدي إلى التصعيد بما في ذلك ضد بعثة الاتحاد الأوروبي غير مقبولة.

واعتبرت زيادة أنه من الضروري استئناف العملية السياسية في أقرب وقت ممكن وبحسن نية بغية التوصل إلى حلول دائمة.

يذكر أن روسيا سبق ودعت سلطات كوسوفو والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى وقف الاستفزازات بشأن منطقة كوسوفو واحترام حقوق الصرب هناك مشددة على أن تطبيق قواعد الاستبدال القسري لوثائق الصرب الشخصية خطوة نحو طردهم من كوسوفو.

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