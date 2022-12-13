SCS-NET
الشريط الإخباري

الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس ووقف التصعيد في كوسوفو

2022-12-12

نيويورك-سانا

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء الوضع الأمني الهش في شمال كوسوفو داعية إلى ضبط النفس ووقف التصعيد في كوسوفو.

وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو كارولين زيادة على موقع تويتر وفق روسيا اليوم: إن الأعمال الاستفزازية التي تؤدي إلى التصعيد بما في ذلك ضد بعثة الاتحاد الأوروبي غير مقبولة.

واعتبرت زيادة أنه من الضروري استئناف العملية السياسية في أقرب وقت ممكن وبحسن نية بغية التوصل إلى حلول دائمة.

يذكر أن روسيا سبق ودعت سلطات كوسوفو والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى وقف الاستفزازات بشأن منطقة كوسوفو واحترام حقوق الصرب هناك مشددة على أن تطبيق قواعد الاستبدال القسري لوثائق الصرب الشخصية خطوة نحو طردهم من كوسوفو.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

الأمم المتحدة تتبنى قراراً روسياً يحظر عسكرة الفضاء

نيويورك-سانا تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع قرار روسي يحظر عسكرة الفضاء.

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved