غوغل تضيف تحديثاً جديداً لمتصفحها يقلل من استهلاك الطاقة للحواسيب

واشنطن-سانا

أعلنت غوغل الشركة الرائدة في محركات البحث الإلكتروني عن تحديث جديد لمتصفح كروم يضمن للمستخدمين أداء أسرع ويقلل من استهلاك المتصفح للطاقة في الحواسيب والأجهزة المحمولة.

ووفق موقع الشركة فإن التحديث سيوفر أداء أكثر سلاسة للمتصفح مع مختلف أنواع الأجهزة المحمولة والحواسيب لمستخدمي الإنترنت الذين يعانون من بطء عمل المتصفح لديهم وخصوصاً في حال استعمال أو فتح أكثر من صفحة وعلامة تبويب معاً أو في حال كانت أجهزتهم أو حواسيبهم قديمة بعض الشيء وتحتوي على ذواكر وصول عشوائية بسعات صغيرة.

وأوضحت الشركة أن التحديث الجديد يتضمن تقنية (ميموري سيف) المطورة والتي تساعد في تقليل الضغط على المعالجات وذواكر الوصول العشوائية في الأجهزة بمعدل 30 بالمئة تقريباً، وذلك عبر وضع بعض علامات التبويب بوضعية الثبات عندما لا يستعملها المستخدم.

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