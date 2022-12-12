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مصرع سبعة أشخاص جراء عاصفة ضربت بوليفيا

2022-12-12

لاباز-سانا

لقي سبعة أشخاص مصرعهم نتيجة سقوط سقف أثناء عاصفة برد شديدة بمنطقة سانتياغو دي باتشاريا بريف بوليفيا.

ونقلت اسوشييتد برس عن مسؤولين محليين اليوم قولهم: “إن سبعة أشخاص كانوا يحضرون حفل تخرج مدرسيا لقوا مصرعهم عندما تراكمت حبات البرد على السقف أثناء عاصفة برد شديدة ضربت قرية اتشاتشي في السهول المرتفعة في بوليفيا”.

وأضاف المصدر: إن فرق الإنقاذ قامت بانتشال خمس جثث على الفور، ثم انتشلت جثتين بعد أن تراكمت الحجارة وحبات البرد، ما جعل العثور على أحياء أمراً صعباً.

وتشهد بوليفيا هذا الأسبوع أمطاراً غزيرة مصحوبة بعواصف قوية خاصة في السهول والمرتفعات.

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