القضاء على عصابة تهريب أسلحة وضبط 70 قطعة سلاح في إيران

طهران-سانا

أعلن قائد شرطة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران رحيم جهانبخش القضاء على عصابة تهريب أسلحة، وضبط 70 قطعة سلاح حربية وصيد غير مشروعة في مدينة أورمية شمال غرب.

وقال جهانبخش في تصريح اليوم: إن قوات الشرطة والأمن وحرس الحدود وخلال عمليات الرصد الدقيقة تمكنت من التعرف على مكان اختفاء المتهمين، وضبطت 55 قطعة سلاح صيد و15 قطعة سلاح حربية.

من جهته أعلن رئيس المحكمة العليا في كرمان إبراهيم حميدي القضاء على عصابة لتهريب الأسلحة، وضبط شحنة أسلحة وذخائر جنوب محافظة كرمان جنوب شرق إيران.

وقال حميدي في تصريح اليوم: قبض ظهر اليوم على أحد الأعضاء الرئيسيين في هذه العصابة وبحوزته مسدسات وطلقات نارية أدخلها عبر الحدود الشرقية، مشيراً إلى أن الشخص المعتقل كان يعتزم القيام بتوزيع الأسلحة والذخائر المهربة في سائر المحافظات.

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